خبيرة في تطوير الذات: المناهج الجديدة مناسبة لجميع الطلاب

قدمت الدكتورة رانيا شلبي، خبيرة تطوير الذات والمسار المهني، روشتة للطلاب لاختيار الكليات المناسبة لاهتمامتهم، حتى يضعوا قدمهم على أول سلم النجاح، والالتحاق بعمل يتلائم معه، موضحة أن مرحلة الثانوية العامة هي أنسب وقت لتحديد مجال العمل الذي سيستهدفه الطالب مستقبلًا.

نصائح موجهة للأسرة

وطالبت«شلبي» الأسر بعدم إجبار أبنائهم على مجالات عمل معينة، كاشفة أن قديمًا لم يكن هناك سوى 5 أو 6 مجالات محددة هي ما نعرفها جميعا كجيل سابق، أما الوقت الحالي فهناك الكثير من المجالات التي لا يعلم عنها الآباء شيئًا، ولهذا عليهم أن يتركوا فرصة الاختيار كاملة للأبناء، وفي نفس الوقت يدفعوهم دائما نحو تطوير أنفسهم وتشجيعهم على هذا الأمر باستمرار.

تحديد المجال الأنسب للقدرات والمهارات

وأضافت «شلبي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الوقت الحالي أصبح يتطلب أن يكون هناك ما يسمى بـ«career coash»، يجب أن يعتمد عليه كل الأشخاص قبل مرحلة تحديد المجالات التي سيدرسونها، ليكشف لهم عن المجال الأنسب لقدراتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إبلاغهم بما يحتاجانوه من دراسات أو كوروسات ليصبح جاهز للعمل الذي يتمنى أن يلتحق به مستقبًلا.

وأشارت «شلبي» إلى أن وزارة الشباب والرياضة، قدمت الكثير من المبادرات لتطوير الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، موضحة أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في زيادة الوعي لدى نسبة كبيرة من الشباب، بدرجة جعلتهم مقبلون على تطوير قدراتهم بشغف وكل حماس.

ترك مسؤولية تعليم الأبناء على المدرسين والمدرسات

وحول استراتيجية تطوير التعليم والمناهج، التي تتبعها الدولة حاليًا، أوضحت أنها بالفعل اطلعت على المناهج الجديدة التي تدرس حاليا بمختلف المدراس، وجدتها مناهج مناسبة للغاية لتطوير وخلق الإبداع داخل الطالب، وطمأنت الآباء والأمهات حول تلك المناهج، ومطالبة إياهم بترك مسؤولية تعليم أبنائهم على المدرسين والمدرسات، «مش دور الأب والأم، إنهم يذكروا لأولادهم، أتمنى أنهم يهدوا ويسيبوا المدرسين والمدرسات يشوفوا شغلهم، وهما اللي يعلموا الطلاب».