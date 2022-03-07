«التعليم» تحدد عدد أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني، التي تبدأ اعتباراً من 2 إبريل المقبل حتى 6 من نفس الشهر، بعد دمج امتحان شهري فبراير ومارس معاً في امتحان واحد، وتُعقد ورقياً في لجان مؤمّنة ومطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني

وأضاف «شوقي» في بيان له أن عدد أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني لكل مادة 15 سؤالاً وتُحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، موضحاً أن الأسئلة تقتصر على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

وعن آلية وضع أسئلة اختبارات الصف الرابع الابتدائي، أكد وزير التربية والتعليم، أن الأسئلة توضع عن طريق موجهي المواد الدراسية بكل إدارة تعليمية وتوضع من بنك الأسئلة ولكل مدرسة امتحان منفصل وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني تُعقد ورقياً

وأوضح أنه بالنسبة لأسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي في نهاية الفصل الدراسي الثاني تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني وتُعقد في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، ورقياً في لجان مؤمّنة جيداً ووسط تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أنه يتم عقد اجتماعات مكثفة مع الإدارات التعليمية لبحث الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني، موضحة أنه يتم مراعاة تحقيق الوزن النسبي والمواصفات الفنية في أسئلة الامتحانات وفق تعليمات وزارة التربية التعليم.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنه يتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.