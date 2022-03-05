«التعليم»: نعمل على تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه يجرى حاليًا تطوير المناهج الدراسية للصفين الخامس والسادس الابتدائي، بعد الانتهاء من تطوير المناهج حتى الصف الرابع.

وأضاف «حجازي»، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم السبت، أن المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية وأصبح موجِّهًا وليس ملقِّنًا للمعلومة، مطالبًا بضرورة تشجيع التلاميذ على البحث والتقصي واستثمار طاقاتهم لتمكين مهارات التفكير وبناء شخصيتهم.

حجازي: الوزارة حريصة على استمرار تدريب المعلمين

وأضاف أن الوزارة حريصة على استمرار تدريب المعلمين وتأهيلهم على أحدث المهارات، حتى تتوافق مع تطوير التعليم، مشيداً بمستوى التعليم في محافظة بني سويف وتميزه في وضع المادة التدريبية.

وأوضح «حجازي» أن وزارة التربية والتعليم حريصة على توفير تدريب على مستوى جيد لجميع المعلمين، وذلك لرفع أداء المعلم وتعزيز خبراته في مجال تخصصه ورفع كفاءته للابتكار والإبداع لاستيعاب التطوير.

«عبدالتواب»: استهداف تدريب 4919 معلمًا من الصف الرابع الابتدائي على المنهج الجديد

من جانبه، قال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن برنامج الحقيبة التدريبية استهدف 687 مدير مدرسة ابتدائية، حيث حضر 651 مديرًا بنسبة 95%، كما جرى تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي على المنهج الجديد، واستهداف 4919 معلمًا، بحضور 4514 معلمًا نسبته 93%.

وأضاف أن زيارة الدكتور رضا حجازي بدأت بتفقد تدريب المعلمين ومقر قناة بني سويف التعليمية وتكريم المتدربين بمركز التطوير التكنولوجي، موضحًا أن الزيارة استهدفت التأكد من انتظام العملية التعليمية والوقوف على مدى اهتمام المديرية بتنفيذ الحقيبة التدريبية.