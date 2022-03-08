محافظة أسيوط تعلن مزايدة لتأجير مرسى المطاعم العائمة لمدة 3 سنوات

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان عام محافظة أسيوط، طرح مزايدة علنية، لتأجير مجمع مرسى المطاعم العائمة بالمحافظة، وحدة واحدة وهي تابعة لمشروع العبّارات النهارية «هابي دولفين سابقا».

إعلن في جريدة رسمية

وأشارت محافظة أسيوط في إعلان رسمي نُشر بإحدى الصحف الرسمية، إلى أن المزيدة تتضمن تأجير 8 محلات مختلفة المساحات تتراوح ما بين 20 مترًا و41 مترًا، بالإضافة إلى المطعم و«الكافتيريا» البالغة مساحتها 572 مترًا.

وأكدت المحافظة في إعلانها، أن مدة تأجير هذه المحلات ستكون 3 سنوات، مشيرة إلى أن كل الملاحظات الخاصة بالمحلات الـ8 المطروحة وكل المواصفات واضحة في كراسة الشروط، التي يمكن سحبها من مخازن المحافظة، بعد تسديد مبلغ 399 جنيهًا للكراسة الواحدة، وهي خالصة رسوم البريد، مع إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة، و5 جنيهات لذوي الإعاقة، و5 جنيهات قيمة طابع شهيد.

شروط المشاركة في المزيدة:

ووضعت المحافظة عدة شروط، بالنسبة للراغبين في المشاركة بالمزايدة، وتتضمن ما يلي:

- شراء كراسة الشروط والمواصفات والبالغ قيمتها 399 جنيهًا، وأن تكون مع المتقدم في أثناء المزايدة، ولن يُسمح بالمشاركة دونها.

- دفع مبلغ التأمين الابتدائي للدخول والبالغ 131 ألف جنيه.

- يسدد من ترسو عليه المزايدة تأمينًا نهائيًا بما يوازي 10% من القيمة الكلية للراسي عن مدة العقد الكامل.

- دفع قيمة الضريبة المضافة والبالغة 15%.

- لصق طابع الشهيد بقيمة 5 جنيهات.

- تقديم صورة من السجل التجاري للمشارك في المزايدة سواء كان من المواطنين أو شركات.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تفويض معتمد فيمن شارك بالمزايدة- مندوب لإحدى الشركات.

- التسجيل على بوابة المشتريات الحكومية للبوابة.

موعد المزايدة

- تقام المزايدة يوم الأحد الموافق 28-3-2022، الساعة 12 ظهرًا بمقر محافظة أسيوط.

- يخضع هذا المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.