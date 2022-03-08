ما الفئات المعفاة من الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات؟.. التضامن تجيب

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنَّه يجرى التعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة لتقديم العديد من الخدمات لذوي الهمم، مشيرة إلى أنَّ الوزارة تقدم إليهم بشكل سنوي دعمًا نقديًا بقيمة 5 مليارات جنيه، لافتة إلى إعفاء فئات منهم شرط إصدار الخدمات المتكاملة.

الفئات المتاح لها استخراج البطاقة بالشهادات القديمة

أشارت القباج وفق تقرير صادر عن وزارة التضامن إلى الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على عدم اشتراط توقيع الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقات الشديدة، لافتة إلى أنَّه سيتمّ إصدار البطاقة بشهادة صحية قديمة، موضحة الفئات التي ينطبق عليها ذلك الاستثناء:

1- الأصم.

2- جميع مستخدمي الكراسي المتحركة.

3- الأشخاص الذين لديهم إعاقة حركية واضحة.

4- قصار القامة أقل من 140 سم.

5- المكفوفين.

6- الشلل الدماغي.

7- الشلل النصفي.

8- البتر المتعدد.

9- البيتر الأحادي.

10- أي أنواع الشلل.

11- أصحاب متلازمة داون.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت وزارة التضامن إلى أنَّه تمّ التعاقد مع شركة توزيع لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل، مؤكّدة أنَّ بطاقة الخدمات المتكاملة تحمل العديد من المزايا لحامليها من ذوي الهمم والتي تتمثل فيما يلي:

1- يمكن لحاملها الجمع بين معاشين.

2- يتمّ إعفاء صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الجمارك على السيارات المجهزة، وكذلك إعفاءه من الضرائب.

3- يعفى حاملها من الجمارك على الأجهزة التعويضية.

4- الكشف المجاني في المستشفيات.

5- يكون من حق صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة التعيين ضمن نسبة 5% من عدد العاملين.

6- يحصل على خصومات على الأندية الرياضية، وخصومات على وسائل المواصلات.

7- يتمّ التعامل مع حامل بطاقة الخدمات المتكاملة أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

8- الدمج في المدارس وكذلك في المعاهد والجامعات.

9- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

10- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.