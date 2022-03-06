لو عملت الكشف الطبي.. أوراق مطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2022

يبحث المئات من ذوى الهمم عن الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2022 وذلك لما يمتاز به مثل الجمع بين معاشين والإعفاء من الضرائب والدمج في المدارس والكشف المجاني في المستشفيات والدمج في المعاهد والجامعات والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.

المستندات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن أنَّ الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2022، تتمثل فيما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي وأصلها وتقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- صور شخصية مقاس 4*6.

- تقرير طبي يتم إرساله إلكترونيًا من خلال التبادل الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- 3 صور بطاقة شخصية.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت وزارة التضامن إلى أنَّ تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022، يأتي بعد تحديد موعد الكشف الطبي لتحديد نوع ودرجة الإعاقة والذي يتم كالتالي:

- يسجل الشخص من ذوي الإعاقة على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على ميعاد ومكان الكشف الطبي.

- تتولى لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي على المواطن الذي تمّ تسجيله على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- تظهر نتيجة الكشف خلال 10 أيام، ويتم ربط النتيجة بمكاتب التأهيل من خلال الربط الشبكي بين وزارتي التضامن والصحة.

- يتم تحديد نوع الإعاقة، وفي حالة الموافقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني الشبكي حتى تتلقاه وزارة التضامن الاجتماعي.

- إجراء الكشف الوظيفي من قبَل وزارة التضامن لتأكّيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يجرى إرسال البيانات لإصدار بطاقـة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

- ترسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين المقبولين على عنوان منازلهم المسجل.