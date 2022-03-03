يبحث كثير من ذوي الهمم عن طرق حجز موعد لإجراء كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على أن الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة، تشمل «السمعية، البصرية، وكذلك الإعاقات السمع بصرية، أمراض الدم المزمنة، الإعاقات المتعددة، ويتم إصدار بطاقة الخدمات لقصار القامة «طولهم أقل من 140 سم»، والأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، إلى جانب أمراض الهيموفيليا، واضطرابات تعلم التي تعوق إدراك الطفل، حيث يتم الحاقه بالمدارس الدامجة».

تفاصيل حجز موعد لإجراء كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن طرق حجز موعد لإجراء كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتم كالآتي:

- التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على ميعاد ومكان الكشف الطبي.

- بعد أن يقوم الشخص بالتسجيل، ومعرفة ميعاد الكشف تقوم لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي تم تسجيله.

- ثالث خطوة لإجراء كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، تقوم اللجنة في حالة الموافقة بتحديد نوع الإعاقة، واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني الشبكي، حتى تتلقاه وزارة التضامن الاجتماعي.

- يسجل المواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا للحصول على ميعاد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي، وتأكيد نسب الإعاقة.

- ترسل وزارة التضامن بطاقة الخدمات الخدمات، إلى منازلهم من خلال التعاقد مع إحدى الشركات.

عمل خط ساخن «15044» لاستقبال شكاوى المواطنين

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه تم عمل خط ساخن «15044» لاستقبال شكاوى المواطنين حول بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة على أنه إذا كانت مشكلة طبية فيتم تحويلها إلى وزارة الصحة، وإذا كانت متعلقة بالتضامن يتم التنسيق مع التضامن، أما إذا كانت المشكلة خاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات.