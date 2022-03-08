نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى 3 أسواق بديلة بالإسماعيلية

مع تطوير المحاور المرورية في الإسماعيلية، وإنشاء عدد من الميادين، تحاول محافظة الإسماعيلية العمل على نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلى الأسواق البديلة، لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسماعيلية.

إنشاء 3 أسواق بديلة بمدينة الإسماعيلية

وأنشأت محافظة الإسماعيلية، خلال الفترة الأخيرة، 3 أسواق بديلة للباعة الجائلين في مدينة الإسماعيلية، موزعة على عدد من الأحياء، لنقل أصحاب الفروشات إليها خلال الفترة المقبلة.

وتضم الأسواق سوق منطقة «السلام» في حي ثاني الإسماعيلية، وسوق «الحرفي» في منطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، إضافة إلى سوق «شل» بمنطقة الشهداء التابعة لحي ثاني الإسماعيلية.

وأكدت مصادر بمحافظة الإسماعيلية أنه تم تطوير سوق «شل» ورفع كفاءته، ويضم السوق عدد 308 بائعاً، منها 193 فرشاً لباعة الخضر والفاكهة، و115 فرشاً لباعة الأسماك، إلى جانب 2 شواية، و4 دورات مياه، كما تم تزويد السوق بكافة الخدمات.

وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي، افتتح نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام، سوق «الحرفي»، في منطقة الشيخ زايد، والذي يضم 42 فرشاً، و2 دورة مياه، وذلك بعد حصر الباعة الجائلين في نطاق حي ثالث الإسماعيلية، وتوفير البديل لهم، مع إمكانية زيادة أعداد المستفيدين من السوق.

وفي الصيف الماضي، افتتح محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، السوق النموذجي للخضر والفاكهة بميدان «السلام»، ويضم السوق 184 فرشاً لتجميع الباعة الجائلين، وجرى تطوير السوق ورفع كفاءته، بعد أن ظل مهملاً لعدة سنوات، إلى أن تحول إلى بؤرة للقمامة والمخلفات، قبل أن يتم تطويره.

3 أشهر إعفاء من الإيجار للراغبين في التقنين

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم منح أي من الباعة الجائلين إعفاءً من الإيجار الشهري في الأسواق الجديدة، التي تم إنشاؤها لمدة 3 أشهر، حال تقنين وضعه.

وأضاف المحافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرار لتحفيز الباعة الجائلين على الانتقال إلي الأسواق البديلة، التي تم تجهيزها بفروشات متساوية للباعة، وكافية لاستيعاب أكبر عدد منهم، بدلاً من الوقوف في الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية.