طقس الإسماعيلية.. تحسن في الأحوال الجوية واستمرار الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حالة من تحسن الطقس منذ الساعات الأولي للصباح، وذلك بعد انتهاء العاصفة الرملية طوال يوم أمس الأحد.

واستقرت الأحوال الجوية بظهور الشمس من الثامنة صباحاً وسط انخفاض حدة الرياح وعدم وجود أي شبورة أو عوائق علي الطرق السريعة والصحراوية.

استمرار حالة الطوارئ

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء مواطني المحافظة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، بضرورة توخي الحذر خاصة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال الساعات المقبلة.

وقالت الشبكة في الإسماعيلية في بيان رسمي نشر علي الصفحة الرسمية لها أن حالة الطقس ستختلف خلال الساعات المقبلة وستعود إلي الانخفاض بشكل ملحوظ فيما من المتوقع عودة عاصفة رملية جديدة غداً الثلاثاء.

حالة الطقس

وقال بيان رسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الجمهورية تشهد اليوم طقس مستقر علي مختلف الأنحاء تنخفض فيه درجات الحرارة علي شمال البلاد حتى الصعيد.

وقال البيان إن مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء شهدت أجواء مغبرة نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الغربية أدت إلى إثارة الرمال والأتربة.

وتشهد طرق محافظة الإسماعيلية سيولة مرورية علي طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية السويس والإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو.

وانتشرت الخدمات الأمنية علي كافة الطرق السريعة والصحراوية فيما طالب رجال المرور المواطنين ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة لعدم التعرض لأي حوادث مرورية.