تعليم وجامعة مطروح يفتتحان دورة تدريبية لإعداد كوادر بالسياحة والفنادق

افتتح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتورة لمياء مصطفى عميد كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية لطلاب مدرسة مطروح الثانوية الفندقية المشتركة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور باسم محمود أبو العلا وكيل الكلية لخدمة المجتمع، ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني بمديرية تعليم مطروح.

إعداد كوادر في السياحة والفنادق بمطروح

قال «شحاتة»، على هامش زيارته لمدرسة مطروح الثانوية الفندقية، إن الهدف من الدورة التدريبية إعداد وتدريب طلاب المدرسة، وتفعيل التدريب العملي للطلاب، ورفع مستوى أدائهم وتزويدهم بمهارات تتناسب مع الاتجاهات الحديثة في سوق العمل، خاصة أن نظام الدراسة بالمدرسة قائم على نظام الجدارات، وتشتمل الحقيبة التدريبية على عدد من المجالات عبارة عن: أسس الطهي الفندقي، إدارة خدمة المطاعم، الإشراف الداخلي على المنشآت السياحية.

وأضاف أن كلية السياحة والفنادق تساهم في دعم المدرسة الفنية بالكوادر الأكاديمية، من أجل تطوير الخبرات العملية لطلاب المدرسة، في سبيل إعداد الطلاب للانخراط في سوق العمل وإيجاد فرص عمل حقيقية في المشروعات السياحية.

حقيبة تدريبية لطلاب السياحة والفنادق

أكدت عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، أن دور الكلية يقتصر على إعداد الحقيبة التدريبية وتوفير الإمكانيات البشرية اللازمة لعقد الدورات من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بينما توفر مدرسة السياحة والفنادق أماكن التدريب من مطبخ تعليمي ومطعم تعليمي وفندق تعليمي وجميع المعدات والآلات والمواد الخام اللازمة للتدريب، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي سيتم فيها تنفيذ مثل هذه الحقائب التدريبية، وأن للكلية دور مجتمعي لا ينفصل عن دورها الأكاديمي.

تجهيز الطلاب لسوق العمل

أوضح مدير عام التعليم الفني في مطروح، أنه تم توفير جميع الأجهزة اللازمة لتدريب الطلاب، وتوفير شيف للمشاركة في تدريب الطلاب، مطالبا كافة طلاب المدرسة المشاركين في الدورة التدريبية بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال التدريب، لضمان الارتقاء بمستواهم المهني وثقل مهاراتهم ليكون الطلاب مستعدين لسوق العمل في قطاع السياحة والفنادق.