«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة: الرواتب تصل لـ3400 جنيه

وظائف عديدة، أعلنت عنها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، من حين لآخر فلا يمر يوم كامل دون الإعلان عن توافر فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، خاصة عبر وزارة الشباب بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن اليوم المفتوح للتوظيف لمطاعم «سيركل كي».

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي أبرز الشروط التي يجب توافرها في هذه الوظائف والمزايا التي توفرها للعاملين بها وكيفية التقديم، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، وهي كالتالي:

- وظائف «كاشير- باريستا 2- ويتر- فوود كور»، إذ يشترط بها الخبرة في مجال «الفرايد تشكين».

أماكن العمل: القاهرة وأكتوبر.

الشروط المشتركة

وتتطلب هذه الوظائف حصول المتقدم على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي، كما تقبل الطلبة بالجامعات والمراحل المختلفة بشرط التفرغ، ويشترط أن يكون الحد الأقصى للسن عند التقديم 35 عاما.

مزايا وظائف وزارة الشباب

وتخصص هذه المطاعم رواتب للأشخاص العاملين بها تتراوح من 2500 إلى 3400 جنيه، بالإضافة إلى بدل انتقال، بجانب الحصول على حوافز، وأرباح سنوية، كما تكون عدد ساعات العمل من 8 إلى 10 ساعات.

خطوات التقدم للوظائف

وللتقدم إلى تلك الوظائف، وفق وزارة الشباب والرياضة، يجب إتباع التالي:

- ملأ الاستمارة من خلال هذا الرابط.

- الذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان «14 شارع محمد سعيد الحلواني صلاح سالم، آخر سور المتحف الجوى بجوار مستشفى الجلاء العسكري»، يوم الاثنين الموافق 14 مارس بداية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساءا.

- أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.