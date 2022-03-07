وزارة الشباب والرياضة توفر وظائف جديدة.. والمقابلات الأحد

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، واليوم التوظيفي بفرع التجمع الخامس، توفير وظائف جديدة للشباب والخريجين من كل المؤهلات الدراسية، بخبرات وبدون خبرات، وذلك لتعيين موظفين جدد بفرع «سبينيس الجديد» بمدينة نصر بالقرب من السراج مول.

«الوطن» تستعرض كل التفاصيل عن الوظائف وفرص العمل الجديدة التي توفرها وزارة الشباب والرياضة، في النقاط التالية:

الوظائف المتوافرة والمتاح التقدم لها

1. جزار (شرط الخبرة)

2. مراقب كاميرات (شرط الخبرة)

3. مشرف أمن (شرط الخبرة)

4. مشرف مخزن (شرط الخبرة)

5. مشرف أغذية جافة وثلاجات (شرط الخبرة)

6. مشرف استلامات (شرط الخبرة)

7. شيف جبن (شرط الخبرة)

8. موظف أمن

9. منسق أرفف بالصالة

10. منسق أرفف بالمخزن

11. محضر طلبات

12. مسؤول إعادة طلب

13. ترولي بوي

14. كاشير

15. منسق أسعار وديكور

16. خدمة عملاء

17. موظف خزنة

18. موظف استلامات

19. بائعون بمختلف الأقسام (الجبن - الجزارة - الخضار والفاكهة».

المقابلات ومواعيد الاختبارات

تتم المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطروحة من وزارة الشباب والرياضة ، يوم الأحد المقبل 13 مارس 2022 بداية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً.

- العنوان: التجمع الخامس شارع التسعين مجمع البنوك خلف البنك الأهلي أرينا مول

- مكان العمل: مدينة نصر - مكان المقابلات: التجمع الخامس

- للاستعلام واتس آب: 01060004235

المميزات والحقوق التي توفرها الوظائف المتاحة

• المرتب على حسب الخبرة

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• تأمينات طبية واجتماعية

• حافز على مبيعات الفرع

• فرص للترقي

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف

• مؤهل متوسط وفوق المتوسط وعال، وبدون مؤهل يجيد الكتابة والقراءة,

• ذكور وإناث.

• حد أقصى للسن 35 سنة.

• موقف واضح من التجنيد.