5 وظائف شاغرة للمصريين في الإمارات براتب 3500 درهم.. الشروط والمؤهلات

كشف موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف داخل مصر وخارجها، عن حاجة 5 جهات في الإمارات العربية المتحدة لموظفين من مصر، شريطة توافر مجموعة من المهام والخبرات للحصول على الوظيفة، وهو ما ترصده «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مساعد استشاري تدريب

- اسم الشركة: ايديوتيك لابس.

- مقر التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

- مستوي الخبرة: حديث التخرج.

- سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

- الجنس المطلوب: لا يشترط.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: 23- 40 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- الراتب الأساسي: 2500- 3500 درهم إماراتي، ما يعادل 14864.87 جنيها مصريا.

وظيفة طبيب أمراض جلدية

- اسم الشركة: شركة ميرج للتوظيف.

- مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الازبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

- العمالة المطلوبة: 10.

- مستوى الخبرة: لا يشترط.

- الجنس المطلوب: لا يشترط.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: 28- 45 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، وتوفير سكن (بدل مادي)، وتوفير مواصلات، وتأمينات صحية، وتأمينات اجتماعية.

وظيفة مساعد استشاري تدريب

- اسم الشركة: ايديوتيك لابس.

- مقر التقديم للعمل: الخانكة - الخصوص - القناطر الخيرية - بنها - القليوبية.

- مستوي الخبرة: حديث التخرج.

- سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

- الجنس المطلوب: لا يشترط.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: 23- 40 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- الراتب الأساسي: 2500- 3500 درهم إماراتي.

وظيفة مساعد استشاري تدريب

- اسم الشركة: ايديوتيك لابس.

- مقر التقديم للعمل: السادس من اكتوبر - العجوزة - الجيزة.

- مستوي الخبرة: حديث التخرج.

- سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

- الجنس المطلوب: لا يشترط.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: 23- 35 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3500 درهم إماراتي.

- مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي.

وظيفة مساعد استشاري تدريب

- اسم الشركة: ايديوتيك لابس.

- مقر التقديم للعمل: أبو قير - الأنفوشي - الساحل الشمالي - العجمي - الإسكندرية.

- مستوى الخبرة: حديث التخرج.

- سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

- الجنس المطلوب: لا يشترط.

- اللغة الانجليزية: جيد جدا.

- السن المطلوب: 23- 40 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد جدا.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

- الراتب الأساسي: 2500- 3500 درهم إماراتي.

- مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي.