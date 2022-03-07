وظائف شاغرة للعمل في 3 بنوك.. الشروط والتقديم

أعلن كل من البنك التجاري الدولي CIB، بنك تنمية الصادرات، البنك العربي الافريقي الدولي، والتجاري وفا بنك، توافر عدد من الوظائف للعمل لدى تلك المؤسسات المالية والمصرفية، في حال توافر شروط محددة نوه بها كل بنك، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

1- وظائف البنك التجاري الدولي

نوه البنك التجاري الدولي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بحاجته لشغل وظيفة مسؤول دعم القرار الاستراتيجي، بشروط ومؤهلات كالتالي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

- الحصول على درجة الماجستير.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الإستراتيجية في شركة استشارية أو من خلال دور استشاري وتطوير أعمال "داخلي" في قطاع الخدمات المالية.

- فهم جيد لكيفية عمل صناعة الخدمات المالية (مثل المنتجات واللاعبين ونماذج الأعمال ونماذج التشغيل).

- مهارات الاتصال والعرض والكتابة والبحث.

- اتقان برنامج Microsoft Office.

- التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت.

2- وظائف بنك تنمية الصادرات

كما كشف بنك تنمية الصادرات عبر حسابه على موقع «لينكد إن» عن حاجته لوظيفة مطور نظم المعلومات الإدارية، بشروط هي:

- يجب أن يملك المتقدم أدوات أوراكل (النماذج والتقارير) وتجربة إدارة خادم التطبيقات.

- يملك قاعدة بيانات أوراكل SQL / PL-SQL.

- إجادة اللغة الانجليزية.

- القدرة على العمل تحت الضغط وإظهار الحماس والقدرة على التعلم السريع.

- خبرة في تطوير ونشر ودعم أنظمة متعددة الجنسيات ميزة.

- 3 -7 سنوات من الخبرة المصرفية أو تكنولوجيا المعلومات، ويفضل أن يكون ذلك في بيئة مصرفية أساسية تعتبر ميزة.

- التقديم السريع يتم من خلال الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي المعني بالتوظيف «لينكد إن».

3- وظائف البنك العربي الافريقي الدولي

كما أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن حاجته لوظيفة مدير منتجات البطاقات بشروط هي:

- الحد الأدنى من درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الأعمال التجارية أو مجال ذي صلة بالإدارة.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال منتجات البطاقات.

- يملك مهارات القيادة.

- لدية معرفة كافية بالمنتج والمحفظة.

- يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

- القدرة على الأداء الجيد في بيئة الفريق وإدارة عدة مشاريع مدفوعة بالمواعيد النهائية.

- القدرة على التواصل الشفهي والكتابي مع جميع مستويات الموظفين والإدارة.

- التقديم السريع يتم من خلال الصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي المعني بالتوظيف «لينكد إن».