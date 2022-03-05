وظائف برواتب مجزية في القاهرة والجيزة بـ«يوم التوظيف المفتوح»

أعلنت شركة أمان للدفع الالكتروني وهي حدى شركات مجموعة رايه القابضة للاستثمارات المالية عن فرص عمل للشباب فى وظيفة مندوب مبيعات بمحافظة القاهرة والجيزة «جملة وتجزئة»، ونشرت الشركة في بيان لها مواصفات والمستندات المطلوبة للوظائف المتاحة.

الوظائف المتاحة:

منفذ مبيعات "Outdoor ،Sales Executive"

مسئول عن بيع و توزيع ماكينات أمان.

- خبرة من 0-2 سنوات فى مجال المبيعات.

- حاصل علي مؤهل عالي.

- حسن المظهر

- السن لا يزيد 32 سنة.

- مطلوب في "القاهرة والجيزة "

- يفضل خبرة في مجال المبيعات «الدفع الالكتروني - البنوك - شركات الاتصالات»

- مجال المبيعات «الدفع الالكتروني - البنوك - شركات الاتصالات»

مزايا الوظيفة:

- تأمين صحي

- تأمين اجتماعي

- تأمين علي الحياة

- راتب ثابت - عمولة

- بدلات

كما أعلنت شركة أمان عن العنوان الخاص بالشركة للتقديم، وحددت موعد المقابلات: قطعة رقم 391 أ - بجوار شركة ناتجاز - أمام شركة جابكو للبترول - الشطر الرابع - المعادي الجديدة - البساتين – القاهرة.

الميعاد: الموافق الاثنين 7 مارس 2022 من 10 صباحا حتي 3 عصرا.

نشر ماكينات الدفع الإلكتروني بالمحافظات

يذكر أن شركة راية القابضة كانت أطلقت التشغيل الفعلي لشركة «أمان» لخدمات الدفع الالكتروني، وقالت شركة «أمان» في بيان لها، إنها بدأت تقديم خدماتها للجمهور والتشغيل الفعلي لتحصيل الفواتير وتقديم الخدمات العامة عبر أساليب مبتكرة، اعتمادا على البنية التحتية لشركة «راية»، مشيرة إلى إنها تخطط للانتشار في السوق المحلية.

وأضافت الشركة أن خطتها التوسعية تعتمد على زيادة التواجد والانتشار والأفضلية لدى العملاء من خلال نشر 70 ألف ماكينة للدفع الإلكتروني بجميع المحافظات.

وقال محمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة أمان لخدمات الدفع الالكتروني: «تمثل شركة أمان لخدمات الدفع الإلكتروني جزءًا من استراتيجية توسعية طموحة لدفع وتعزيز الشمول المالي لما له من أثر كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، إذ نهدف من خلال هذه الشركة الى إنشاء مجتمع بدون أوراق نقدية يساعد على الوصول لشمول مالي كامل للفئات غير القادرة على الحصول على خدمات مالية أو بنكية، من أجل تقديم حياة أفضل للمواطنين من خلال الخدمات المالية المريحة والسهلة والمتاحة للجميع لتوفير الوقت والجهد».