وزيرة التخطيط: 6٪ فقط إجمالي صادرات أفريقيا السلعية للاقتصادات النامية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة التي عقدها مركز التجارة الدولي، تحت عنوان «تحويل التكامل التجاري فى أفريقيا إلى واقع»، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إنّ الفترة الأولى من عام 2020 شهدت تفشي جائحة كورونا في الوقت الذي وقّعت فيه الدول الأفريقية، إحدى أكبر الاتفاقيات التجارية في العالم، خلال القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي، والتي شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».

تعزيز التجارة الحرة في القارة الأفريقية

وأشارت «السعيد»، إلى أن الوباء فرض حظر السفر وأغلق الحدود، ما نتج عنه آثار سلبية قوية على التجارة والنقل على مستوى العالم، وبشكل أكثر تحديدًا في القارة الأفريقية، متابعة أنّ الدول الأعضاء المشمولة بالاتفاقية أقرت بأن التجارة الحرة لا تتعلق فقط بتخفيض الرسوم الجمركية وإلغائها، بل تفتح الطريق لنشاط اقتصادي أكبر وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتبني مناهج مشتركة للتجارة والاستثمار.

القارة تضم 6٪ من إجمالي الصادرات السلعية للاقتصادات النامية

وأضافت الوزيرة، أنه على الرغم من كون أفريقيا قارة غنية بالموارد، وسوقًا شاسعة، تضم نحو 1.3 مليار شخص، إلّا أنّ التجارة الأفريقية فيما يخص السلع والخدمات لاتزال منخفضة، حيث تصل إلى 3٪ من الصادرات والواردات العالمية في المتوسط، كما تضم أفريقيا 6٪ من إجمالي الصادرات السلعية للاقتصادات النامية، علاوة على ذلك، فإن التجارة بين الدول الأفريقية يبلغ متوسطها 15٪ من إجمالي الصادرات الأفريقية.

وأوضحت «السعيد»، أنه من المتوقع أن تتجه أفريقيا نحو التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لخلق فرص جديدة للشركات، وتيسير السفر عبر القارة وخارجها، وتشجيع التنويع بعيدًا عن صادرات السلع التقليدية في أفريقيا وتجنب الأسعار المتقلبة التي أثرت على اقتصادات العديد من الدول.

ولفتت إلى تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التي أكدت أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تعزز التجارة البينية الأفريقية بنحو 33٪ وتخفض العجز التجاري في القارة بنسبة 51٪، متابعة أن تعزيز الاتفاقية يُحسن ويُعزز الموقف التفاوضي الأفريقي على المسرح الدولي ويساعد في إطلاق إمكانات الشعوب من الأعمال الجزئية الوطنية إلى الشركات العالمية الكبرى.

وشدّدت وزيرة التخطيط على الدور المهم الذي تلعبه المرأة الأفريقية في التجارة الدولية، موضحه أن نسبة النساء من السكان العاملين لحسابهم الخاص في القارة تبلغ 58٪.

وتابعت أن أفريقيا تعتبر رائدة على مستوى العالم في مجال سيدات الأعمال، ومن الممكن أن يؤدي إطلاق العنان لإمكانياتهن إلى المساهمة في نمو القارة وازدهارها، حيث أن تمكين رائدات الأعمال ومساعدتهن على النمو، يعزز نمو الاقتصادات الأفريقية، مؤكدة إدراك الحكومة المصرية أن دعم جدول أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيعزز مشاركة المرأة في التجارة البينية الأفريقية، ويزيد من مساهمتها في نمو الصادرات إلى السوق الأفريقية.

ونوهت إلى دعم مصر للتكامل الإقليمي، بالعمل مع الإخوة الأفارقة لدمج أولويات أجندة أفريقيا 2063 في أنظمة التخطيط والمتابعة لبرامجها، وتحديدًا في قطاعي التكامل الاقتصادي والإقليمي، موضحة أن مصر تعمل على التخطيط لزيادة الصادرات إلى أفريقيا من 5 مليارات دولار سنويًا إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.