وزير الإنتاج الحربي يتفقد جناح Hyundai Rotem بـWDS 2022: نتطلع لشراكات ناجحة

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جناح شركة Hyundai Rotem الكورية الجنوبية بمعرض الدفاع العالمي WDS 2022، المقام في السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الحالي بمدينة الرياض.

وأكد الوزير مرسي، أنّه على مدار الأعوام القليلة الماضية أصبحت مصر لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في المنطقة على مستوى القدرات العسكرية والدفاعية، لذلك تتطلع وزارة الإنتاج الحربي لعقد المزيد من الشراكات الناجحة مع مختلف اللاعبين الدوليين لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة بمجال تصنيع النظم الدفاعية.

ودعا الوزير، شركة Hyundai Rotem إلى زيارة جناح الوزارة في المعرض، والاطلاع على منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات، كما دعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

تطوير الصناعات العسكرية

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ العلاقات الثنائية لقيت في السنوات الأخيرة تدعيما بصورة واضحة بدافع من الإرادة المشتركة لإقامة شراكة طويلة المدى بين البلدين، مشددا على أهمية استمرار توطيد هذه العلاقات الوثيقة، كما أكد أنّ التعاون العسكري بين البلدين يرتكز على الحوار الاستراتيجي الذي يسمح بتبادل الرؤى فيما يتعلق بتطوير الصناعات العسكرية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال نظم الدفاع والتسليح، وتبادل التحليلات بشأن مختلف القضايا الدولية.

من جانبه، أكد ممثل Hyundai Rotem، اهتمام شركته ومختلف الشركات الكورية بتعميق التعاون مع الشركات المصرية - وخاصة شركات الإنتاج الحربي - في المرحلة الراهنة، خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات حيوية ولافتة على الأصعدة كافة.

وأشار إلى الروابط الراسخة التي تجمع البلدين، كما أكد أنّ مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون المشترك بين الجانبين، ولفت إلى وجود العديد من صفقات التعاون العسكري التي تمت بالسنوات الأخيرة بين البلدين والتي ساعد في إتمامها توجيهات القيادة السياسية المصرية، التي تعي جيداً مخاطر المرحلة ومستقبل المنطقة.

دور مصر في استقرار الشرق الأوسط

وأوضح أنّ مصر تلعب دورًا مركزيا لصالح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنّها شريك رئيسي لكوريا، مثمّنا اهتمام وزارة الإنتاج الحربي ببحث العديد من موضوعات التعاون المقترحة والتي كان على رأسها دراسة إمكانية التعاون في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2-Eyg والتعاون في مجال منصات الإطلاق RCWS مزدوجة التسليح.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ اللقاء يأتي في ضوء حرص الوزارة الدائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، والعمل المتواصل الذي تبذله تماشيا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.