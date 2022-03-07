الإنتاج الحربي تبحث التعاون مع «ريثيون» في مجال الصناعات الدفاعية

ضمن فعاليات أول أيام معرض الدفاع العالمي المقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 والذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، قام المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق لسيادته بزيارة جناح شركة «ريثيون» للإطلاع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.

فى بداية اللقاء رحب ممثلو شركة «ريثيون» بوفد وزارة الإنتاج الحربى وقاموا بإجراء عرض تقديمى عن أبرز ما تقوم بإنتاجه شركة " ريثيون " وهى شركة مختصة بأنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبراني، وتواكب الشركة المتطلبات الدفاعية العسكرية والمدنية للمملكة العربية السعودية، وتدعم رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى ، وتقوم الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها بتصنيع وتجميع رادارات الدفاع الجوي والصاروخي والأسلحة عالية الدقة وأنظمة القيادة والتحكم وحلول الأمن السيبراني، وتوفّر كذلك خدمات الدعم المرتبطة باستخدام تلك المنتجات ، كما تساعد ريثيون العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030 من خلال عقد الشراكات مع الجامعات وبرامج التدريب المهني لإعداد جيل جديد من الشباب السعودي في سوق العمل.

كما تساعد الشركة في توفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتنويع القاعدة الصناعية للمملكة ، وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم لان يكون لهذا اللقاء دورا هاما في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركته وشركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

من جانبه أكد المهندس / محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى علي عمق ومتانة العلاقات التاريخية الثنائية للبلدين الشقيقين ، وأن علاقات التعاون بين مصر والسعودية راسخة وممتدة تاريخياً بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات السعودية في مختلف مجالات التصنيع، مشيداً بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري الذي نتج عنه زيادات سريعة في معدل النمو التجاري بسبب إرتفاع حجم الاستثمارات السعودية الذي استهدف مختلف القطاعات المصرية، عقب ذلك قام الوزير " مرسى " بإجراء عرض تقديمى عن وزارة الإنتاج الحربى تناول سيادته خلاله أهم ما تقوم به الشركات التابعة للوزارة بإنتاجه من منتجات عسكرية بهدف تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من أسلحة ومعدات وذخائر وكذلك إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية وايضاً المشاركة فى كافة المشروعات التنموية والمبادرات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية بهدف خدمة المواطن المصرى .

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر على اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتاً إلى قيام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتقديم الدعوة لشركة " ريثيون السعودية " لزيارة مصر وشركات الإنتاج الحربى للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة.