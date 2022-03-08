الأرصاد تحذّر من تخفيف الملابس: البرد قادم.. لا تنخدعوا بالطقس (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الحالة الجوية اليوم الثلاثاء، موضحة أنّ درجات الحرارة ستكون مرتفعة عن أمس بنحو درجتين، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا، حيث يشهد الطقس أتربة عالقة على السواحل الشمالية على محافظات سيناء، ومحافظات جنوب البلاد، وأمطار خفيفة لمتوسطة خاصة في مطروح والسلوم، بكميات أكثر من المتوسطة، إضافة لمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بشكل خفيف.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة أمس

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، إنّه بداية من الغد، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف مقارنة باليوم، حيث تسجل انخفاضا بمعدل درجتين لتسجل 23 مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ الخميس المقبل.

انخفاض الحرارة بمعدل من 4 إلى 6 درجات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّه بداية من الخميس المقبل، تعود الأجواء الشتوية من جديد، وتنخفض درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 6 درجات، وتسقط أمطار على السواحل والوجه البحري، محذّرة من عدم الانخداع بالطقس وارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا، مؤكدة: «لا تنخدعوا بالطقس اليوم وغدًا، فالخميس سنعود للملابس الشتوية».