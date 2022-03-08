الأرصاد: طقس دافئ نهارا وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وبسنت الحسيني، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

أتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم يشهد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، خفيفة على جنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن محافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 14

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 12

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 26 12

بورسعيد 21 13

دمياط 21 14

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 26 15

نخل 25 11

نويبع 24 17

طابا 23 16

كاترين 21 11

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 27 18

سوهاج 28 18

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

إدفو 32 18

أبوسمبل 32 18

الوادي الجديد 31-17

شلاتين 28-17

أبورماد 27- 18