الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية تصل للقاهرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة قادمة من أقصى السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تبدأ من شمال البلاد، وتكون ما بين متوسطة وغزيرة أحيانا، على محافظة مطروح ومدينة السلوم.

أمطار غزيرة على شمال البلاد

وأضافت الهيئة، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن حدة الأمطار تقل كلما توغلنا إلى الداخل، وتفقد قوتها، لهذا سوف تصل لأماكن متفرقة من القاهرة الكبرى مساء اليوم، وستكون ما بين متوسطة وخفيفة وبشكل متقطع.

منخفض حراري وارتفاع في درجات الحرارة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه على الرغم من أمطار اليوم، إلا أننا نواجه منخفضًا حراريًا جديدًا مصحوبًا برياح جنوبية شرقية، تؤدي إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم، وذلك على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 25 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 27 درجة، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد 33 درجة، ويسود طقس دافىء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويصبح مائلًا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وتابعت، أن المحافظات المطلة على البحر المتوسط، تتأثر اليوم بغطاء سحابي، ويسود طقس غائم جزئيًا، وتقل فترات سطوع أشعة الشمس، كما يسبب انخفاضًا نسبيًا في درجة الحرارة اليوم، لتصل إلى 22 درجة، بالإضافة إلى تأثرها برياح مثيرة للرمال والأتربة، قادمة من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 14

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 12

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 26 12

بورسعيد 21 13

دمياط 21 14

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 26 15

نخل 25 11

نويبع 24 17

طابا 23 16

كاترين 21 11

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 27 18

سوهاج 28 18

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

إدفو 32 18

أبوسمبل 32 18

الوادي الجديد 31-17

شلاتين 28-17

أبورماد 27- 18

حلايب 27- 19