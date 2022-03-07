«الأرصاد» تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا.. تمتد للقاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء، على عدد من المحافظات، التي تتزامن مع التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة، ووجود أتربة عالقة ورياح في العديد من المحافظات، بعد المنخفض الخماسيني الذي ضرب مصر خلال الـ72 ساعة الماضية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضح خبراء الأرصاد، أماكن سقوط الأمطار غدا؛ إذ يشهد الثلاثاء أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث بين 30 لـ 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري على فترات متقطعة.

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا، تشهد مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، أمطارا خفيفة قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة، أنه بداية من الأربعاء وحتى الجمعة، تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 لـ40%.

وذكرت الهيئة، أن مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تشهد أتربة عالقة نهارا غدا، ولن تستمر أكثر من ذلك.

وأشار خبراء الهيئة إلى وجود نشاط رياح على بعض المناطق بداية من الغد وحتى السبت على مناطق مختلفة من محافظات الجمهورية؛ فالسبت تكون على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، أما الأربعاء فتكون الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت أن مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تشهد نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد، وذلك الخميس المقبل، وأخيرا الجمعة تكون الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غداً على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 14

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 12

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 26 12

بورسعيد 21 13

دمياط 21 14

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 26 15

نخل 25 11

نويبع 24 17

طابا 23 16

كاترين 21 11

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 27 18

سوهاج 28 18

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

إدفو 32 18

أبو سمبل 32 18

الوادي الجديد 31-17

شلاتين 28-17

أبو رماد 27- 18

حلايب 27- 19

رأس حدربة 25-19