أخبار البورصة المصرية.. 8.2 مليار جنيه خسائر مع بداية التداولات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي، إذ هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 2.05%، إلى مستوى 10418.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.16%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1867.89 نقطة.

«إيجي إكس 100» يتراجع 0.35%

وتراجع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.35%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2824.2 نقطة، وتراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.57%، عند مستوى 1877.1 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات، وقت كتابة التقرير 134.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 30.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 4764 صفقة، فيما تم التداول على 146 سهمًا، وارتفع 8 أسهم، فيما انخفضت 29 سهمًا، واستقرت 109 أسهم دون تغيير.

خسائر رأس المال السوقي

بلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، نحو 8.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 685.789 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 10400 نقطة

قال حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 10400 نقطة، ومع مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بالأسهم القيادية تخوفا من تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا والذي ألقى بظلاله على أداء الأسواق المالية العالمية.

وأضاف عيد، في حالة ظهور عمليات شراء مكثف وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي من قبل المؤسسات المالية الأجنبية والعربية والعودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى مع انخفاض حدة الأزمة الراهنة يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 10800 ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1800

وتابع «عيد» فيما يخص مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، يستهدف المؤشر مستوى الدعم الرئيسي عند 1800 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني عند 1750 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1900 نقطة.