أخبار البورصة المصرية.. 4.1 مليار جنيه مكاسب مع بداية التداولات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.41%، إلى مستوى 11234.62 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.47%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1861.67 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 100» يرتفع 0.46%

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.46%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2848.24 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.34%، عند مستوى 1921.94 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات، وقت كتابة التقرير 204.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 94.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 3228 صفقة.

وجرى التداول على 134 سهمًا، ارتفع 29 سهمًا، وانخفضت سهمان فقط، واستقرت 103 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نحو 4.1 مليار جنيه، مسجلاً في الوقت الحالي 712.348 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11250 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي بهذا الأداء يستهدف اختبار مستوى مقاومة الرئيسي 11250 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلاه، ويستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11400 نقطة، وفي حالة وجود عمليات بيع على الأسهم القيادية، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 2000 نقطة

وأشار عيد إلى أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء يستهدف اختبار مستوى مقاومة 2000 نقطة، وفي حالة وجود عمليات بيع فيتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 نقطة.

وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة أمس على خسائر بنحو 2.7 مليار جنيه، بعد تراجع جماعي للمؤشرات.