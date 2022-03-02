أخبار البورصة المصرية.. 1.6 مليار جنيه مكاسب في بداية التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.13%، إلى مستوى 11290.55 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.05%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1854.66 نقطة.

وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.08%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2841.42 نقطة، ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.11%، عند مستوى 1926.21 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي

بلغت قيم وأحجام التداولات، وقت كتابة التقرير 97.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 24.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 2725 صفقة، فيما تم التداول على 128 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 9 أسهم دون تغيير.

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نحو 1.6 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 712.550 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11500 نقطة

قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن استقرار مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11250 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11500، أما في حالة اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية، قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي عند 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1900 نقطة

أشار «عيد» فيما يخص مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، فإنه حال استقراره عند 1850 نقطة، قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1900 نقطة، أما في حالة الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وكسر مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني، قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الثاني وهو 1800 نقطة.