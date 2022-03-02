أخبار البورصة المصرية.. تراجع جماعي للمؤشرات وخسائر 2.7 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعا بنسبة 0.77% عند مستوى 11189.29 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.04% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1852.9 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2835.11 نقطة متراجعا بنسبة 0.14%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.45%

وتراجع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.45%، ليغلق الجلسة عند 1915.51 نقطة، وبلغت قيم التداولات 829.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 302.5 مليون سهم وتنفيذ 32565 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 192 سهمًا إذ ارتفع 53 سهما، مقابل انخفاض 73 سهمًا واستقر 66 سهمًا دون تغيير.

ضعف قيم التداول

وتقول حنان رمسيس محلل مالي بشركة تداول أوراق مالية، إن ضعف قيم التداول في البورصة المصرية لا يسمح للمؤشرات بالبقاء في المنطقة الخضراء، واستكمال الصعود، فمع أي ارتفاعات يستغل المتعاملون المكاسب ويتجهون للبيع.

وأضافت «رمسيس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سلوك المؤسسات أصبح مثل سلوك الأفراد في التداول السريع وعدم الاحتفاظ بالأسهم، وعلى الرغم من وجود أرباح نقدية ستوزع هذا العام في العديد من القطاعات بسبب نتائج الأعمال الجيدة، إلا أن صناديق الاستثمار لا تحتفظ بالسهم حتى يحين وقت التوزيعات، بل تفضل البيع محملا بسعر الكوبون أو التوزيعات العينية.

رأس المال السوقي يخسر 2.7 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 708.195 مليار جنيه، بخسائر 2.7 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 42.3 مليون جنيه للمصريين، و169 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 64.3 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 11000 نقطة

من جانبه قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، تراجع اليوم، بضغط من مبيعات المؤسسات المالية المصرية بالأسهم القيادية قرب مستوى المقاومة الرئيسي 11250 نقطة.

وأضاف «عيد»، لـ«الوطن»، أن المؤشر الثلاثيني بهذا الأداء يستهدف اختبار مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة، وفي حالة معاودة الصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11250 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11400 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1800 نقطة

وتابع بأنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، فقد تراجع بضغط من الأداء المتذبذب والمتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً بهذا الأداء أن يستهدف اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 نقطة، وفي حالة الصعود مرة أخرى قد يختبر المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة، واختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2000 نقطة.