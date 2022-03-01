البورصة تربح 8.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ارتفاعات جماعية وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 1.23% عند مستوى 11275.78 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.89% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1853.7 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2839.19 نقطة متراجع بنسبة 1.86%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 1.6%

وارتفع مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.6%، ليغلق الجلسة عند 1924.14 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.03 مليار جنيه، من خلال التداول على 298.7 مليون سهم وتنفيذ 32.133 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 189 سهمًا إذ ارتفع 116 سهما، مقابل انخفاض 122 سهمًا واستقر 61 سهمًا دون تغيير.

نتائج أعمال الشركات جيدة

وقالت حنان رمسيس محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية، رغم الأحداث الجيوسياسية التي يشهده العالم، وتعاني منها أسواق المال العالمية، إلا أن نتائج أعمال الشركات المدرجة في بورصة مصر جاءت جيدة محققة أرباح قوية.

ارتفاع قيم تداولات السوق

وأضافت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن شهر مارس الجاري، سيكون جيد على البورصة، لما بحمله من أخبار جيدة قد تنعش السوق وتدريجيا يعود الافراد لتكوين مراكز شرائية، تساهم في عودة المؤشرات إلى مستويات جيدة وارتفاع قيم التداولات التي تخطت اليوم حاجز المليار جنيه والذي لم نشهده منذ فترة.

رأس المال السوقي يربح 8.9 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 701.995 مليار جنيه بمكاسب 8.9 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 8.6 مليون جنيه للمصريين، و55.7 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 64.3 مليون جنيه.