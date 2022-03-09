خبيرة تربوية تحدد عوامل نجاح تطوير مناهج «خامسة وسادسة» ابتدائي

حددت الدكتورة أمل القداح، أستاذ المناهج وبرامج الطفل بجامعة المنصورة، عوامل نجاح تطوير مناهج الصفين الخامس والسادس الابتدائي، مؤكدة أن العوامل هي توفير محتوى يهدف إلى إكساب المتعلمين مهارات الملاحظة والتنظيم والمقارنة والتصنيف والاستنتاج وغيرها من مهارات التفكير ويرتبط محتوى مجالات التعلم بالخبرات الحياتية المباشرة للمتعلم، ومن ثم فهي أكثر ارتباطا بواقع المتعلم وحاجاته واهتماماته ومشكلاته وأن يناقش محتوى هذه المناهج ويتناول العديد من المشكلات والقضايا الحياتية في بيئة المتعلم.

إحاطة الطالب ببيئة تعلم ثرية تسهل نمو إدراكاته العقلية

وأكدت أن من العوامل التي تساعد على نجاح تطوير المقررات الدراسية، إحاطة المتعلم ببيئة تعلم ثرية تسهل نمو إدراكاته العقلية، وتفاعله الاجتماعي، وتشجيعه على التعبير عن مشاعره، وخيالاته بشتى الوسائل، يساعده على تكوين العديد من العلاقات والأفكار، ويوفر له بدائل عديدة لحل المشكلات، والبعد عن النمط التقليدي للمناهج.

ووجهت «أمل» في حديثها لـ«الوطن»، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعداد برامج تهدف لتنمية مهارات التفكير لدى الطفل تتكامل فيه العلوم والتكنولوجيا والقراءة والفنون المختلفة والهندسة والرياضيات عبر بيئات تعلم تعاونية وتفاعلية، مندمجة في سياق العالم الحقيقي لمساعدة المتعلمين على استقصاء المعرفة العلمية الأساسية وفهمها وتوظيفها في نشاطاتهم الحياتية بتلقائية ومتعة.

تكثيف الاهتمام بدور المتعلم وفاعليته في حل المشكلات المطروحة

وأكدت «أمل»، أنه هناك ضرورة لاستخدام البرامج الرقمية القائمة على التنمية المستدامة حيث يؤدى اقتران التعلم بالتفكير إلى إحداث تعلم فعال، فالأفكار والمعلومات التي يكتسبها المتعلم من أسلوب التعليم القائم على خطوات فكرية واضحة، تنعكس على تحسين مستوياته في عمليات التذكر، والفهم الوظيفي للمعلومات، وحل المشكلات، ويكون ذلك من خلال الاهتمام بدور المتعلم وفاعليته في حل المشكلات المطروحة واستخدامه الأدوات والمعينات اللازمة التي يحتاجها للتعامل بفاعلية مع جميع أنواع المعارف والمشكلات والمتغيرات الحالية، والتي يمكن أن يواجهها في المستقبل.

وقالت الدكتورة أمل القداح، أن أنه يجب تحديث وتطويرالبرامج التدريبية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لتلبي احتياجات المعلمات في مجال المناهج التي تستهدف تنمية التفكير لدي الطفل وإعداد وتوفير بيئة صفية بجميع مكوناتها اللازمة لتنمية مهارات التفكير لدي المتعلميين قائمة علي المدخل الرقمي ومستحدثاته.