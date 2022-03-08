مديريات التعليم تستعد لامتحانات «رابعة ابتدائي» بأكثر من نموذج

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات شهر أبريل لطلاب الصف الرابع الابتدائي، المقرر أن تبدأ اعتبارا من السبت الموافق 2 أبريل 2022 بمادة اللغة العربية والتربية الدينية والتي تعقد ورقيا بامتحان مختلف من مدرسة لأخرى، وفي لجان مطبقة للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وقال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، إنّه سيتم عقد اجتماع مع الإدارات التعليمية لبحث آليات الاستعداد لامتحانات الصف الرابع الابتدائي والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بعقد الامتحانات التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة التي تقيس الفهم وليس الحفظ

وأضاف عبدالتواب لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات سيتم وضعها من قبل موجهي الإدارات التعليمية، وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحا أنّ الامتحان لا يتم تدوين اسم المدرسة عليه، ويتم توزيعه بشكل عشوائية على المدارس لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد محمد عبدالتواب، أنّ موجهي الإدارات التعليمية وضعوا أكثر من نموذج للامتحانات مع مراعاة تحقيق الوزن النسبي في الأسئلة، وجرى تدريب جميع الطلاب على نوعية الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين وفق فلسفة التعليم الجديدة.

وأكدت مصادر بمديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة، أنّه سيتم عقد اجتماعات مكثفة قريبا مع الإدارات التعليمية، لتوجيه موجهي المواد بالبدء في وضع الأسئلة الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي وفق المواصفات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، موضحة لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة جيدا ووسط تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، السبت 2 أبريل 2022.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، الأحد 3 أبريل 2022.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الـICT، الاثنين 3 أبريل 2022.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية الثلاثاء 5 أبريل 2022.

- يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات الأربعاء 6 أبريل 2022.