«البريد» تطرح خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة قريبا: «امسح الكود»

كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة القومية للبريد عن سعي الهيئة إلى التوسع في إطلاق خدمات جديدة للمواطنين، عبر تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني ونشر ثقافة الشمول المالي، مؤكدة اعتزام الهيئة تسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ «QR code» وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي.

ما هي تقنية الدفع عبر الـQR Code؟

وتعتبر تقنية الدفع عبر الـQR Code باستخدام الهاتف المحمول، وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع التقليدية، وتطرح هذه الخاصية طريق عرض التاجر رمز «QR Code» بشكل ظاهر أمام عملائه، إذ يقوم المواطن بمسح «QR Code» عن طريق تطبيق الموبايل فتظهر بيانات التاجر، ويدخل العميل المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فوري لكلا الطرفين بإتمام العملية.

وقالت المصادر، أن البريد المصري، أطلق منظومة الدفع غير النقدي، باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة، بما يساهم في تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر، لتساهم في إعطاء المواطنين من عملاء البريد المصري بدائل كثيرة لعمليات السداد المختلفة.

سداد مخالفات المرور بأسرع وقت ممكن

وبحسب مصادر مسؤولة بالهيئة القومية للبريد، فإنه أصبح بإمكان المواطنين سداد مخالفات المرور، بأسرع وقت ممكن عبر للمنظومة الجديدة، ومصاريف المدارس والتي تتيح لأولياء الأمور سداد مصروفات أبنائهم بكسل يسر، ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع.

وقالت المصادر إن سداد تلك الرسوم يحدث عبر نقاط البيع «POS» المنتشرة بجميع مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة في تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني.