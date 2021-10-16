«بنك مصر» يوقع اتفاقية تعاون مع «أريبا مصر» لنشر نقاط البيع الإلكترونية

قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة «أريبا مصر» المتخصّصة فى التقنية المالية وحلول الدفع الرقمية، ووقع الاتفاقية عن بنك مصر عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعن الشركة ماهر ميقاتى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أريبا مصر».

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة «أريبا مصر» بتوفير خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية المتكاملة للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك، حيث تستهدف نشر الآلاف من نقاط البيع الإلكترونية فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتخصّصة فى مجال التجارة الإلكترونية لتمكين التجار من قبول مختلف المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات، بالإضافة إلى تعميم استخدام خدمة رمز الاستجابة السريع QR Code، من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول.

وصرح عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن البنك يسعى دائماً للتعاون مع كبريات شركات التقنية المالية والدفع الإلكترونى، بهدف إطلاق خدمات تكنولوجية حديثة تستهدف مختلف شرائح العملاء، وتُعد الشراكة مع شركة «أريبا مصر» لدعم سُبل المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، خطوة لدفع جهود الشمول المالى.

من جانبه، قال ماهر ميقاتى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أريبا مصر»: إننا سعداء للغاية بشراكتنا مع بنك مصر الذى يُعد من البنوك الرائدة فى مجال الدفع الإلكترونى فى مصر، والتى تمثل إحدى الأسواق الحيوية والواعدة بالنسبة لنا. ولقد استطاعت «أريبا مصر» منذ تأسيسها أن تتبوأ مكانة متميزة فى مجال توفير حلول المدفوعات الرقمية، وخدمات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وحلول إدارة الأعمال للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على امتداد جميع القطاعات الاقتصادية. وهى اليوم توفر خدمات الدعم لشبكة تضم أكثر من 65% من أجهزة نقاط البيع بدولة لبنان، بالإضافة إلى التوسّع فى نشر خدماتها بكل من العراق والأردن وقطر.

وأضاف السيد ميقاتى أن هذه الخطوة تعتبر مهمة فى إطار استراتيجية شركة «أريبا مصر» للمساهمة فى دعم التحول الرقمى، وتماشياً مع مبادرة البنك المركزى المصرى.

من جهته، قال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن البنك حقق قفزة فى نشر نقاط البيع، حيث ارتفع عددها من 19 ألفاً إلى 167 ألف نقطة بيع فى ديسمبر الماضى، وصولاً إلى 315 ألف نقطة بيع بنهاية النصف الأول من عام 2021، وعلى مستوى الخدمات الأخرى فإن بنك مصر يحتل المركز الأول فى معاملات الدفع من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code بحصة سوقية «ب» هى الأكبر من المعاملات الشهرية. وعلى مستوى التجارة الإلكترونية E-Commerce، فقد حقق بنك مصر أعلى معدل نمو فى سوق خدمات التجارة الإلكترونية مقارنة بحجم نمو السوق المحلية، وفقاً لتصريح البنك المركزى للشهر السابق، كما يتبنى البنك فى استراتيجيته خلال الأعوام القادمة العمل على دعم التكنولوجيا المالية Fintech وTap on Phone بهدف تقديم خدمات مصرفية ومالية متميزة لتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.