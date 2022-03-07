العربية للتصنيع: المشاركة بمعرض الدفاع فرصة للتعاون مع شركات عالمية

أوضح الفريق" عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن المشاركة المصرية ضمن جناح جمهورية مصر العربية بمعرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض ، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن عددًا من كبرى الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، في كافة الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي ،حيث تعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى الصناعات الدفاعية، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

وشهدت أولي أيام المعرض، نشاطا مكثفا للعربية للتصنيع ،حيث تم إجراء العديد من المباحثات مع عدد من كبري الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.

كما حرص المهندس "محمد أحمد مرسي" وزير الدولة للإنتاج الحربي ،على تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ،حيث أطلع على أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لمعروضات الهيئة في مجال الصناعات الدفاعية ونظم التسليح المختلفة.

كما أشاد اللواء بحري أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية بالتكنولوجيا المتطورة بمنتجات العربية للتصنيع والتي تم تحديثها وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي.