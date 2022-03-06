العربية للتصنيع تشارك في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بالرياض

تشارك الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي بمدينة الرياض، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الحالي، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الصناعات الدفاعية

تعد مشاركة العربية للتصنيع في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لحرصها على تعزيز التعاون مع كبرى الخبرات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، وبحث مدى إمكانية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لأنشطة الهيئة في مجال الصناعات الدفاعية.

معرض الدفاع العالمي

يذكر أنّ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية متكامل، حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة عبر مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية.