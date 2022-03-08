عاجل.. وزير الدفاع البريطاني: أوكرانيا دمرت أكثر من 20 مروحية روسية

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنّ هناك تقارير تتحدث عن قيام القوات الخاصة الأوكرانية بتدمير أكثر من 20 مروحية روسية، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية أواخر شهر فبراير الماضي، بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وأفادت تقارير للأمم المتحدة بأنّ مئات الضحايا قضوا خلال عمليات القصف الروسي للبلدات والمدن الأوكرانية، فيما شهدت الحدود الأوكراني نزوح مئات الآلاف هرباً من القصف والمعارك الدائرة في أنحاء البلاد.