الإنتاج الحربي تبحث تصنيع ذخيرة 40 مم و76 مم مع «بونجسان» الكورية

أجرى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، زيارة إلى جناح شركة بونجسان الكورية، حيث التقى كيون وو بارك، مدير الشركة، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، للمشاركة في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي المقام بمدينة الرياض، في الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية GAMI، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

في بداية الجولة، رحب السيد مدير شركة بونجسان الكورية، بوفد وزارة الإنتاج الحربي، وقدّم عرضا تقديميا يخص الجانب المدني، عن أهم منتجات شركته مثل «صفائح وشرائط وقضبان مصنعة من النحاس، وشرائط الفولاذ المقاوم للصدأ».

وعلى الجانب الحربي، أنتجت شركة بونجسان الكورية، مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية - من ذخيرة 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر، وأعرب مدير الشركة الكورية، عن تطلعه لان يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركته وشركات الإنتاج الحربي، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

المنتجات الكورية بمعرض الدفاع العالمي

واصطحب كيون وو بارك، مدير شركة «بونجسان»، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له، في جولة تفقدية بجناح الشركة، حيث استمع الوزير مرسي، إلى شرح مدير الشركة عن مواصفات المنتجات، كما استعرض أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة فى معــرض " الدفاع العالمي " بالرياض كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

تصنيع الذخيرة

وبدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّه في نهاية الجولة، اتفق الجانبين علي تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع، وبحث إمكانية التصنيع المشترك لذخيرة القوات البحرية عيار 40 مِم، 76 مِم بأنواعها.