خبير: الوطن العربي وشمال أفريقيا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية

قال الدكتور سمير طنطاوي، خبير التغيرات المناخية وعضو الهيئة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتبر من المناطق الأكثر تأثرا بأزمة تغير المناخ وسوف تشهد المزيد من التغيرات المناخية المتطرفة من حرائق وفيضانات وارتفاع مستويات البحر وغيرها.

مستجدات قضية التغيرات المناخية ودور الإعلام

وأشار خلال جلسة العمل التي عُقدت تحت عنوان «مستجدات قضية التغيرات المناخية ودور الاعلام»، بالفيوم اليوم، إلى صدور الجزء الثاني من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) قبل أيام، ومن المُقرَّر صدور التقارير التالية للهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيُّر المناخ في أبريل المقبل، وستُركِّز على كيفية الحدّ من تلوُّث المناخ والاحترار، بالإضافة إلى تقرير جامع يتضمّن خلاصة تقرير التقييم.

محاولات التكيف مع المخاطر المناخية المتفاقمة

وعلى الرغم من أن محاولات التكيف مع المخاطر المناخية المتفاقمة قد ازدادت على الصعيد العالمي، مع تحقيق فوائد عدّة، فإن معظمها لا يزال متأخرًا للغاية، ولم يصل بعد إلى من هم في أمس الحاجة إليه، ونتيجة لذلك، ازداد عدد الأشخاص والأصول المعرّضة لأخطار المناخ، ولم ينخفض.

الانعكاسات المُباشرة لتغيرات المناخ على التنوُّع البيولوجي والزراعة

ويشرح التقرير بالتفصيل الانعكاسات المُباشرة وغير المباشرة لكل تلك الآثار على التنوُّع البيولوجي والزراعة والأمن الغذائي وسُبُل العيش ونوعية الحياة والتوظيف والبنية التحتية والهجرة والاقتصاد والحلول الممكنة.

وأضاف: «يعتبر هذا التقرير بمثابة إنذار صارخ بضرورة التحرّك من أجل المناخ، إذ أن المعطيات التي يطرحها تضع تصوّر واضح لما يتوجّه إليه كوكبنا ككل وخصوصًا في منطقتنا ونحن كأفراد، يجب أن نُدرِك هذه الآثار، ويجب أن نتحرك لتلبية احتياجاتنا وحماية مستقبلنا ومستقبل أولادنا وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة لدفع عجلة التغيير من خلال الحلول المستدامة ومسارات التنمية البديلة التي تتوافق مع سياق مناطقنا».