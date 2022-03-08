تفاصيل الحلقة الـ29 من أبو العروسة: عائلة عبدالحميد ولعبة الخوف

تطوّرات جديدة حدثت خلال الحلقة الـ29 من مسلسل أبو العروسة ويبحث الجمهور عن تطورات عائلة عبدالحميد وكيف يتعاملون بعد خروج كلا منهم على سن المعاش، وترك حسن صديق عبدالحميد مبلغًا ماليًا كبير له من أجل عمل الخير.

تفاصيل الحلقة الـ29 من مسلسل أبو العروسة

وظهر خلال الحلقة الـ29 من مسلسل أبو العروسة عائلة عبدالحميد بالكامل في منزله، وهو يلعبون لعبة «الخوف» عن طريق إحضار «برطمان زجاجي» يضع فيه كلا منهم مخاوفهم، ثم يقوموا بالإفصاح عنه أمام الجميع للتخلص منه، ثم حرق الورق .

واستلمت «عايدة» التي تجسّد دورها الفنانة سوسن بدر الشقة التي استأجرتها وبدأت في تشغيل «المشغل» وصناعة منتجات مصرية 100%، كما أنَّها تفكر في تغيير ديكورات الشقة بأكلمها.

وتحدث مدحت صالح مع ابنته عن طليقته نرمين الفقي، وسألها إذ كان هناك شخص في حياتها بعد الطلاق لتفاجئه بأنها مرتبطة في هذا الوقت.

موعد عرض الحلقة الـ30 من مسلسل أبو العروسة

ومن المقرر أنَّ تذاع الحلقة الـ30 من مسلسل أبو العروسة، في تمام الساعة الثامنة على شاشة قناة «DMC»، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وفي تمام الساعة الـ12:30 مساءً.

بينما تعرض على قناة «DMC دراما» في تمام الساعة الـ11 مساء، وتعاد في الثامنة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الـ3:30 مساء.

أبطال مسلسل «أبو العروسة»

يشهد الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة مشاركة عدد من الفنانين للمرة الأولى من بينهم محمد رضوان، ونور محمود وفاء صادق، تأليف وإخراج هاني كمال.

مسلسل أبو العروسة من بطولة كلا من، سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي، ومحمد عادل، وخالد كمال، ورانيا فريد شوقي ومحمد حاتم.