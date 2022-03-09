حظك اليوم برج الجوزاء 9-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الجوزاء، بحبه للحياة، إذ أنه شخص إيجابي في نظرته لكافة الأمور، يرفض السلبية أو الشعور بالاكتئاب، لهذا يبتعد عن الشخصيات السلبية وكثيرة الشكوى من الحياة.

كما يتميز مولود الجوزاء، بأنه اجتماعي، هادئ، فكاهي، بسيط، مخلص لأصدقائه وعائلته وللمقربين منه على الصعيد العملي، كما أنه مثقف، يحب القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد، جذاب، يكره الروتين، كما أنه شخص غامض من الصعب معرفة أفكاره، يسعى لتحليل كل الأمور قبل اتخاذ أي قرار في حياته سوء على الصعيد المهني أو العائلي.

حظك اليوم.. مولود برج الجوزاء مهنيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لـ مولود برج الجوزاء، أن القمر يدعمك اليوم في قراراتك على الصعيد العملي، كما أنه سيساعد على الأخذ بزمام الأمور، وتنفيذ خططك وأهدافك؛ لهذا يجب أن تدير أمورك بدقة وحذر وحكمة بالغة.

حظك اليوم.. مولود برج الجوزاء عاطفيا

وتشير عبير فؤاد، إلى أن يوم مولود برج الجوزاء، سيكون متميزًا؛ لأن القمر موجود ببرجك اليوم؛ ما يزيد من جاذبيتك وسط أصدقائك والمقربين منك، كما سيكون أيضا داعمًا لك في تنفيذ خططك وأهدافك التي تخطوها في حياتك العائلية، كما أن القمر سيساعدك في التعبير عن أفكارك بإيجابية وبوضوح، وبشكل مباشر دون مراوغة أو مماطلة.