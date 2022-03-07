حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 7-03-2022 مهنيا وعاطفيا

ينشغل الكثيرون بتوقعات الأبراج، وذلك بفضل حركة التغيرات التي طرأت على العالم خلال الآونة الأخيرة كظهور أمراض وأوبئة وحروب تنبأ بها خبراء الأبراج، الأمر الذي يقود البعض للبحث يوميا عن حظك اليوم وتوقعات الطالع، لمعرفة ما يخبرهم به الفلك، فضلا عن أنها تقدم لهم النصائح على كافة المستويات وتحديدا المهني والعاطفي.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» حظك اليوم وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم عليك أن تضاعف تركيزك أثناء إنجاز أعمالك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحمل 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس تدعم علاقتك بمن تحب وفي الأفق لقاءات عاطفية موفقة، فقط اعتن بأقوالك.

حظك اليوم برج الثور 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على تحديد أهدافك ويدفعك للاجتهاد، وتتحسن الأجواء.

حظك اليوم برج الثور 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم ويمدك بأفكار ممتازة وتبدو فاتنا وجذابا.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-3-2022 على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة عزيزي مولود برج الجوزاء وتخيفك في نفس الوقت، وعليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك

حظك اليوم برج الجوزاء 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وعلاقاتك وقد تضع النقاط فوق الحروف.

حظك اليوم برج السرطان 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدفعك اليوم لدراسة مشروع أو عمل يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

حظك اليوم برج السرطان 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر داعم ويعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع الأحباب.

حظك اليوم برج الأسد 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتكيف مع المستجدات من حولك ولا تتذمر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

هناك من يريد زعزعة مبادئك وعليك أن تحافظ على استقلاليتك.

حظك اليوم برج العذراء 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك أن تزن الأمر بعقلانية كي تتوصل للحل الأمثل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك اليوم يقظتك الذهنية على إصلاح علاقاتك.

حظك اليوم برج الميزان 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثامن يساعدك أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم برج الميزان 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب يساعدك على القيام اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف.

حظك اليوم برج العقرب 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم برج العقرب 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس، حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

حظك اليوم برج القوس 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.

حظك اليوم برج القوس 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تمنحك استعدادا لبذل جهود مضاعفة من أجل الحفاظ على علاقاتك.

حظك اليوم برج الجدي 7-3-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم برج الجدي 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

حظك اليوم برج الدلو 7-3-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تتمالك أعصابك كي تدير حياتك بإيقاع هادئ وصحي.

حظك اليوم برج الدلو 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب التحديات واعتمد اليوم على سعة صدرك.

حظك اليوم برج الحوت 7-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بالحكمة التي تساعدك على تلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم برج الحوت 7-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أكثر انفتاحا وتأثيرا في الجنس الآخر وتبدي استعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.