حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف عن مواليد برج الجوزاء، المثابرة والسعي الدائم للوصول إلى أهدافهم، لذلك هناك الكثير من المشاهير من مواليد هذا البرج ومنهم الفنان محمد عوض، يونس شلبي، محمود عبد العزيز، نجاح الموجي، الممثل الأمريكي مورجان فريمان، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، سعاد حسني والمطرب السعودي محمد عبده، وعبد الحليم حافظ.

ويهتم مواليد برج الجوزاء بشكل دائم بمعرفة حركة الأبراج والنجوم، لذلك يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وبحسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجوزاء اليوم الثلاثاء، فإن «القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

وفق حظك اليوم الثلاثاء على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء، فإن القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

صفات برج الجوزاء

من أشهر صفات برج الجوزاء هي تقلب الحالة المزاجية، فما بين حالة من السعادة تنقلب إلى حزن، ثم استياء، بدون أسباب واضحة، يجعل البعض يراه شخصية متجددة بعيدة عن الملل، في حين يعتقد آخرون أنه هوائي ولا يتحمل المسؤولية.