حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 6-03-2022 مهنيا وعاطفيا

التغيرات التي طرأت على العالم خلال الآونة الأخيرة تدفع الكثيرين للبحث يوميا عن حظك اليوم وتوقعات الطالع، لمعرفة ما يخبرهم به الفلك، لذا يتابعون حركة الأقمار وتأثيرها عليهم وعلى حظوظهم وعلى حالتهم المزاجية، فضلا عن أنها تقدم لهم النصائح على كافة المستويات فالبعض تحمل له أخبار سعيدة وأخرى سيئة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» حظك اليوم وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 6-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج الحمل 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك يقظا ومقبلا على الحياة وتفكر بصورة إيجابية.

حظك اليوم برج الثور 6-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية.

حظك اليوم برج الثور 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-3-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن ما تتوصل إليه.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

تتملكك مشاعر حنين وتراجع الماضي وتحلل وتستنتج جيدا، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج السرطان 6-3-2022 على الصعيد المهني

تقوم بتنمية أعمال وتحصل بسهولة على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط لا تغامر وانتبه لنفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يساعدك صديق أو حبيب على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.

حظك اليوم برج الأسد 6-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للعمل بدقة والسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

حظك اليوم برج العذراء 6-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. تتمتع اليوم بمخيلة خصبة تساعدك على فهم الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 6-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم برج الميزان 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقترب ممن تحب وتحقق توافقا معه.

حظك اليوم برج العقرب 6-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم القمر بمواجهة برجك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.

حظك اليوم برج العقرب 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.

حظك اليوم برج القوس 6-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يجعلك اليوم مصرا على صنع المعجزات، فقط اعتمد الدقة في الإنجاز.

حظك اليوم برج القوس 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك إشراقة وحضورا والوقت مناسب لترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا عنك.

حظك اليوم برج الجدي 6-3-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك أفكارا رائعة، وقد يعدك ذلك بانفراجة مهنية أو مالية.

حظك اليوم برج الجدي 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب.. في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة.

حظك اليوم برج الدلو 6-3-2022 على الصعيد المهني

الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا في حساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يدفعك اليوم لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

حظك اليوم برج الحوت 6-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات برج الحوت يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم برج الحوت 6-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك الفلك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تجمعك بالأخوة والأحباب