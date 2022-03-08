حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8-03-2022 مهنيا وعاطفيا

ينشغل مواليد الحوت والحمل خلال تلك الفترة من شهر مارس بتوقعات الأبراج الفلكية يوميا، حيث الفترة التي يحتفلون فيها بأعياد ميلادهم، الأمر الذي يقود البعض للبحث يوميا عن حظك اليوم وتوقعات الطالع، لمعرفة ما يخبرهم به الفلك، فضلا عن أنها تقدم لهم النصائح على كافة المستويات، وتحديدا المهني والعاطفي.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» حظك اليوم وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 8-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تعمل بدقة لتعطي مثالا جيدا، ولتتجنب الخسائر والأخطاء.

حظك اليوم برج الحمل 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

حظك اليوم برج الثور 8-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

حظك اليوم برج الثور 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر يعدك اليوم بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر وكن متحفظا.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك ولا تعلن أخبارك الخاصة.

حظك اليوم برج السرطان 8-3-2022 على الصعيد المهني

أوقات مفيدة قد تقضيها اليوم مع الزملاء وتنجح في أن تكسر الروتين.

حظك اليوم برج السرطان 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

حظك اليوم برج الأسد 8-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، وانتبه لحقوقك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الأسد 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ وعطارد في مواجهتك.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.

حظك اليوم برج العذراء 8-3-2022 على الصعيد المهني

روحك العملية تجعلك اليوم ترى الأمور بمنظور واقعي، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 8-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.

حظك اليوم برج الميزان 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب وقد يضفي عليك ذلك سحرا وتميزا.

حظك اليوم برج العقرب 8-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.

حظك اليوم برج العقرب 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

قد تجد أن بداخلك رغبة في الابتعاد عن الطرف الآخر.. اصبر ولا تستسلم للتمرد والعناد.

حظك اليوم برج القوس 8-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل مما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

حظك اليوم برج القوس 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

حظك اليوم برج الجدي 8-3-2022 على الصعيد المهني

حماسك يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم برج الجدي 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك بسلاسة وتبدو موفقا في أقوالك وأفعالك.

حظك اليوم برج الدلو 8-3-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس عزيزي مولود برج الدلو ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

حظك اليوم برج الدلو 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.

حظك اليوم برج الحوت 8-3-2022 على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم برج الحوت 8-3-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.