طرح «Aeolus A30» الصينية رسميا في مصر.. اعرف سعر السيارة ومواصفاتها

أعلنت شركة مصر حلوان الوكيل المحلي الحصري لشركتي «فاو» و«دونج فينج» الصينية في مصر أجدد سيارات المجموعة في السوق المصرية وهي «ايولوس A30» السيارة الصينية السيدان من إنتاج شركة «دونج فينج».

«ايولوس Aeolus» في مصر

تتوفر «ايوليوس A30» التابعة لعلامة «دونج فينج» الصينية في السوق المصري منذ فترة في الشوارع المصرية ولكنها لم تنطلق رسيماً مع وكيل محلي في مصر، وكانت تلفت الأنظار بشكل كبير خلال تواجدها في الشوارع المصرية مع عدم معرفة الناس بهذه السيارة.

ولكن بعد إعلان شركة «مصر حلوان» عن السيارة وتوافرها بشكل رسمي أصبح التعرف على السيارة في الشارع المصري أسهل من السابق، وخلال السطور التالية نستعرض لكم تفاصيل السيارة الصينية الجديدة في مصر «Aeolus A30».

موتور «Aeolus A30»

تتوفر «Aeolus A30» في مصر بموتور تربو سعة 1.5 لتر يخرج قوة 150 حصان مع أقصى عزم للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع فتيس أوتوماتيك من 6 سرعات «ويت».

مواصفات «Aeolus A30»

وتتوافر«Aeolus A30» بتصميم رياضي جذاب يلفت الأنظار من الوهلة الأولى، إذ تتمتع بمقدمة رياضية بشبكة أمامية باللون الأسود مع شعار الشركة باللون الأحمر الذي يعطي لمسة رياضية.

وتتوفر «Aeolus A30» في مصر بالعديد من المواصفات منها المصابيح الأمامية والخلفية التي تعمل بتقنية الـLED، مع دخول السيارة بدون مفتاح، مع مفتاح «بصمة».

مواصفات الأمان وسعر «Aeolus A30»

كما أنَّها تتوفر بحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا 360 درجة محيطية، مع وجود 4 وسائد هوائية ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرملة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ومساعد الهبوط وصعود المرتفعات.

أما عن سعر «Aeolus A30» في مصر فهي تتوفر بفئة واحدة فقط تضم جميع التجهيزات السابقة، وتتوفر بسعر رسمي 337 ألفًا و900 جنيه.