مزاد علني لـ«الخدمات الحكومية» لبيع سيارات وموتوسيكلات في 16 مارس

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لبيع مجموعة من السيارات والموتوسيكلات وسيارات النقل والأوتوبيسات من مجموعة من الماركات والطرازات المتنوعة من مصادرات المرور والنيابات التابعة لأقسام تابعة لمحافظة الشرقية، في جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق لـ16 مارس المقبل بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بمنطقة عين الصيرة بوسط القاهرة.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل جلسة المزاد العلني المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق لـ16 مارس الحالي، لبيع مجموعة متنوعة من السيارات والموتوسيكلات وسيارات النقل والأوتوبيسات تتنوع بيع سيارات دايون وهوجن وبولمان وفيات وداتسون وزاستافا وشيفرولية وبي أم دبليو ونصر شاهين وجيب شيروكي وسوزوكي وجيلي وأيسوزو وفورد ونيسان وهوندا ودايو ونيسان.

400 جنيه قيمة كراسة الشروط

وبحسب هيئة الخدمات الحكومية ستشهد جلسة مزاد 16 مارس الحالي عرض تكاتك نوعية باجاج وموتوسيكلات ماركات دايون وبوكسر وهوجن وجاوا وأشيا إ وأتوبيسات وميكروباص وسيارات بيك اب.

وأشارت الخدمات الحكومية إلى أن ثمن كراسة الشروط لن يزيد عن 400 جنيه معتبرة كراسة الشروط شرط أساسي لدحول قاعة عقد جلسة المزاد العلني، ويمكن الحصول على كراسة الشروط من المقر الرئيسي لهيئة الخدمات الحكومية في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

تأمين مؤقت 10 آلاف جنيه

واشترطت الخدمات الحكومية على المشاركين سداد تأمين مؤقت لا يقل عن 10 آلاف جنيه يسترد عقب عدم إرساء المزاد وفي حال فوز أحد المشاركين بالمزاد عليه دفع 30% من قيمة المزاد بشكل فوري عقب انتهاء فعاليات المزاد، مع إتاحة الفرصة لسداد باقي قيمة المزاد في موعد لا يزيد عن 15 يوما فقط.

وأهابت هيئة الخدمات الحكومية بالراغبين في المشاركة في جلسة المزاد العلني إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بينما طالبت الشركات والتجار بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، كما طالبت بإحضار واصطحاب أفراد من ذوي الخبرة الفنية لمعاينة السيارات التي سيتم عرضها في المزاد إذ أن المعاينة شرط أساسي للبيع.