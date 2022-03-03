لو هتتعلم السواقة.. سيارات يمكن قيادتها بسعر 10 آلاف جنيه

قبل امتلاك سيارة خاصة، يسعى الكثيرون إلى تعلم القيادة حتى يستطيعون السير في الطرقات والشوارع في كافة الأنحاء، ويتخذون دورات تدريبية في ذلك، كما يكونون في حاجة إلى استخدام سيارات للتعلم.

وقال سيد بوبا خبير السيارات وصاحب معرض سيارات في منطقة حدائق القبة، في تصريحات إلى «الوطن»، إن هناك بعض السيارات الرخيصة التي يمكن استخدامها عند تعلم قيادة السيارة في البداية، حيث يتوافر قطع غيار منها بكثرة بالإضافة إلى قدرتها على تحمل الطرق واستيعاب عدم احتراف قائديها، ويمكنك بيعها عند التمكن من القيادة وشراء سيارة أحدث، أو الاحتفاظ بها مثلما تشاء.

سيارات مناسبة لتعلم قيادة السيارة

فيات 128، هي السيارة الأنسب التي يمكنك اختيارها عند تعلم قيادة السيارة في البداية، حيث إنها عربية قديمة تنتمي لعام 1969 كسيارة عائلية صغيرة، بمحرك 1100 سي سي بقوة 55 حصان، ومحرك 1300 سي سي بقوة 68 حصان، ويتصل كلاهما بناقل حركة يدوي 4 سرعات، وبدفع أمامي للعجلات، ويستخدمها الكثيرون في مصر حتى الآن، وتعد الخيار الأنسب حيث يتراوح سعرها بين 10 إلى 50 ألف جنيه.

يمكن اختيار سيارات لادا 2107 عند تعلم قيادة السيارة حيث تحتوي على عدد من المحركات 1200 سي سي، و1700 سي سي، وتتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات، مع دفع خلفي للعجلات، ويتجه إلى شرائها الكثيرون بالفعل في بداية امتلاكهم للسيارات، كما تعتمد عليها الكثير من الجهات والمؤسسات بالدولة، ويتراوح سعرها في مصر من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

فولكس فاجن بيتل

هي السيارة المعروة باسم الخنفساء، وهي مزودة بعدد من المحركات بسعة 1100 سي سي، و1200 سي سي، و1300 سي سي، و1500 سي سي، و1600 سي سي، وتتميز أغلبها بمنظومة تبريد هوائية، ودفع خلفي للعجلات، وتتصل المحركات بناقل حركة يدوي 4 سرعات، ويتراوح سعرها بين 10 إلى 40 ألف جنيه.