في 12 دقيقة فقط.. رسوم الاستفادة من سيارات المرور المتنقلة

في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، أتاحت «المرور» مراكز تكنولوجيا متنقلة، تجوب شوارع المحافظات المصرية، لاستخراج وتجديد رخصة السيارة من الشارع دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور مقابل رسوم إضافية يتحملها المواطن لتوفير الجهد والوقت.

وفي هذا السياق يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، الرسوم الإضافية التي يتحملها المواطن لتجديد واستخراج رخصة القيادة من مراكز التكنولوجيا المتنقلة التابعة للمرور، «المرور المتنقل» في السطور التالية:

رسوم الاستفادة من خدمات مراكز التكنولوجيا المتنقلة

وبحسب المعلن من المرور المصري، فإن المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المرور، تتيح للمواطنين الراغبين في الحصول على رخصة سيارة، إنهاء إجراءات الترخيص والفحص الفني الآلي، فضلا عن تجديد رخصة القيادة، واستخراج بدل تالف أو فاقد مقابل 400 جنيه بخلاف رسوم الترخيص.

كيفية الحصول على خدمات مراكز التكنولوجيا المتنقلة لوحدات المرور

ويبحث الكثيرون عن الخطوات التي يمكنهم الاستفادة من خدمة مراكز التكنولوجيا المتنقلة، وقد وفرت المرور طريقتين للحصول على خدماتها السريعة والمتميزة وهي كالآتي:

الذهاب إلى نقاط ارتكاز سيارات التكنولوجيا المتنقلة والتي تتواجد في أرض المعارض بمدينة نصر والنقطة الثانية تتواجد بجوار مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

أو أن يتم التواصل مع الخدمة المرورية المتنقلة من خلال الخط الساخن 15558 أو عن طريق موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

ووفق بيان المرور فإن تلك الخدمة تم تطبيقها في بعض المحافظات كمرحلة أولى وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح وأسوان، على أن يتم طرحها في باقي المحافظات تباعا.

ومراكز التكنولوجيا المتنقلة، يمكنها تقديم خدمات استخراج الرخصة وتجديدها السيارات حتى 2000 C C وذلك بالنسبة لرخصة السيارة وتجديد رخصة القيادة، مع العلم أن الأخيرة عند استخراجها للمرة الأولى يجب على المتقدم التوجه لوحدة المرور التابع لها محل السكن.