بدء المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين في أوكرانيا (فيديو)

قالت وسائل إعلام أوكرانية إنه تم بدء المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين في أوكرانيا، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق في الجولة الثالثة للمفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، أمس، والتي انتهت بموافقة « موسكو» على وف إطلاق النار بداية من العاشرة من صباح اليوم بتوقيت روسيا على عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف ومدينتي كارخيف وسومي.

ممر أخضر لإجلاء المدنيين في سومي

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء، عن وسائل إعلام أوكرانية، أن المرحلة الأولى من إجلاء المدنيين في أوكرانيا، بدأت من مدينة سومي، حيث تم تحديد ممرات آمنة تم تسميتها بـ « الممر الأخضر» وشهدت خروج حافلات تحمل أشخاصاً ويتم إجلاهم من داخل المدينة.

وتداولت عدة وسائل إعلام مقاطع فيديو مختلفة وهي تنقل المدنيين، حيث ظهر مقطع فيديو يظهر حافلات يستقلها المدنيين ومعهم حقائب يصعدون إلى الحافلات استعداداً لإجلائهم .

كما ظهر مقطع فيديو يوثق لمجموعة من الحافلات صفراء اللون تحمل المدنيين ويتقدمها سيارات تحمل إشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الإجلاء الثاني للمدنيين في الثانية ظهراً

في الوقت نفسه قالت السلطات الأوكرانية في ماريوبول إن قافلة إنسانية في طريقها للمدينة، فيما أفادت سلطات منطقة سومي بأنه يتم تشكيل ممر الإخلاء الثاني للمغادرة حوالي الساعة الثانية ظهراً بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية تطبق نظام الصمت من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو للسماح للمدنيين بمغادرة عدد من المدن الأوكرانية، وهو الأمر الذي وثقته مجموعة من الفيديوهات المتداولة، كان أخرها أيضا ًفيديو يوضع مجموعة من الحافلات التي تحمل أيضاً مساعدة إنسانية للمدنيين.