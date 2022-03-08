آخر تطورات حرب أوكرانيا وروسيا: فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين

دخلت حرب أوكرانيا وروسيا يومها الـ13 على التوالي منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الأثنين الموافق 24 فبراير الماضي، معلناً شن موسكو عملية عسكرية ضد كييف بهدف حماية المدنيين في إقليم دونباس، متهمين أوكرانيا بالقيام بعمليات إبادة جماعية ضدهم وخاصة بعد إعلان جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتين، بالانفصال من جانب واحد عن أوكرانيا عام 2014.

فرض عقوبات جديدة على موسكو

وتصاعدت حدة الأحداث على خلفية حرب أوكرانيا وروسيا، كان آخرها موافقة «موسكو» على وقف إطلاق النار في عدة مدن أوكرانية والسماح بعمل ممرات آمنة لخروج المدنيين الأوكرانيين وكذلك الأجانب من جنسيات مختلفة بعد اتهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روسيا بزرع ألغام في الممرات الإنسانية في مدينة ماريوبول الأوكرانية وهو ما نفته موسكو، معلنة أنها ستنظم ممرات إنسانية مع وقف إطلاق النار في التاسعة من صباح اليوم في عدة مدن أوكرانية منها كييف وخاركيف وماريوبول.

واستمرت الدول الغربية في فرض عقوبات جديدة على «موسكو» في ظل استمرار حرب أوكرانيا وروسيا لليوم الثالث عشر على التوالي، منها فرض «نيوزيلندا» عقوبات على 100 شخصية روسية كان في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة الروسية، ووزيري الدفاع والخارجية، بسبب تورطهم في الحرب الروسية الأوكرانية.

جولة ثالثة من المفاوضات لوقف حرب أوكرانيا وروسيا

وكانت آخر تطورات حرب أوكرانيا وروسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات للمرة الثالثة، في محاولة لإيجاد حل لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات وسط تباين في الآراء بين الجانبين الروسي والأوكراني، إذ وجدها الجانب الروسي مخيبة للآمال في حين أن رآها الجانب الأوكراني بشكل إيجابي، بعدما وافقت موسكو على وقف إطلاق النار والسماح بعمل ممرات آمنة لخروج المدنيين من المدن المحاصرة.

وسلطت الجولة الثالثة للمفاوضات على مطالب ثابتة من الجانب الروسي لإنهاء الحرب كان أبرزها الاعتراف رسمياً من جانب «كييف» بجهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتن، وكذلك الاعتراف بانضمام جزيرة القرم إلى روسيا.