أوكرانيا تطالب بتوفير ممرات آمنة لإدخال الغذاء والدواء وسيارات الإسعاف

قال مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني، إنّهم بحاجة إلى ممرات إنسانية لتوفير أغذية وأدوية وسيارات إسعاف.

إجلاء أكثر من 142 ألف من دونباس إلى روسيا

وأكدت مصادر روسية، أنّ موسكو أجلت أكثر من 142 ألف شخص من دونباس إلى روسيا منذ 18 فبراير الماضي، قبيل أيام من إعلان الرئيس الروسي شن عملية عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية الإقليم الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».