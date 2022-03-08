شركات السياحة: أزمتان تواجهان سفر الحجاج الأقباط للقدس..بينها التأشيرة

كشف وجية رزق الله ،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأحد المنظمين لرحلات حج الأقباط للقدس، عن أزمتين تواجهان سفر المسيحين المصريين لتأدية الحج، الأولى هي عدم صدور تأشيرات من السلطات المسئولة عن القدس للمواطنين المصريين الأقباط حتى الأن، والثانية عدم استصدار الجهات المصرية الضوابط الخاصة بالسفر للحج، وتابع: «نخشى أن يداهمنا الوقت خاصة أن أولى رحلات حج الأقباط للقدس ستنطلق منتصف الشهر المقبل».

استصدار تأشيرات السفر بداية من يوم 15 مارس الجاري

وأضاف «رزق الله»، لـ«الوطن»، أنه من المنتظر استصدار التأشيرات من الجهات المسئولة عن القدس خلال الفترة من 15 إلى 20 من شهر مارس الجاري، تبدأ بعدها الشركات السياحية المنظمة للرحلات في الحصول على الموافقات الخاصة بالسفر من الجهات المصرية، لافتا إلى أن السلطات المسئولة عن حج الأقباط بالقدس أكدت أنه لن يتم إلغاء حج الأقباط هذا العام والذي تم إلغائه خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

اجتماع مع مصر للطيران للاتفاق على آلية سداد ثمن التذاكر

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات حج المسيحين المصريين للقدس عقدت اجتماعا أمس مع مسئولي شركة مصر للطيران الناقل الوحيد لرحلات الحج لهذا العام وذلك للاتفاق على آلية لكيفية سداد قيمة تذاكر الحج في ظل عدم صدور تأشيرات السفر حتى الآن ،لافتا إلى أن سعر تذكرة الطيران للسفر للقدس ذهاب وعودة تبلغ نحو 15 ألف و500 جنيه، فيما يبدأ سعر برنامج الحج من 28 ألف جنيه.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن عدد المواطنين المصريين الذين تقدموا بجوازات سفرهم للحصول على تأشيرات السفر للقدس لأداء الحج تراوح ما بين 3500 و4000 مواطن، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل نحو 40% من الأعداد التي سافرت من مصر للحج بالقدس قبل جائحة كورونا وبالتحديد عام 2019.